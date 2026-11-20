Come vedere Nizza-Paris Saint-Germain con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 11 21 nov 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Il Paris Saint-Germain fa visita al Nizza all’Allianz Riviera in Ligue 1 sabato 12 dicembre 2026. La capolista punta ad aumentare il proprio vantaggio in vetta alla classifica.

Il PSG arriva nel sud della Francia in uno stato di forma eccezionale. La squadra di Luis Enrique ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 14 goal e subendone appena tre. La più recente è stata la vittoria di misura per 1-0 contro il Troyes, tra il 6-0 inflitto al Villarreal e il convincente successo per 4-2 sul Barcellona in Champions League.

In casa, però, il Nizza è un avversario difficile da affrontare. La squadra di Olivier Pantaloni ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Ligue 1, segnando 11 goal. L’unica sconfitta in questo periodo è arrivata contro il Lione e il Nizza si presenta alla sfida dopo tre vittorie consecutive in campionato.

Gli ospiti dovranno fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia, destinato a restare a lungo fuori dopo la rottura del legamento crociato anteriore subita durante la sfida di Champions League contro il Barcellona a ottobre. L’ala georgiana ha confermato di prevedere uno stop di circa sei mesi.

Nel Nizza, il capitano ed esperto centrocampista Axel Witsel figura nella formazione probabile: Pantaloni punta sulla fisicità della sua squadra a centrocampo contro una delle formazioni tecnicamente più dotate d’Europa.

Il PSG guida la Ligue 1 con 23 punti, due in più del Lille secondo. Il Nizza, sesto, cercherà di avvicinarsi alle posizioni che valgono l’Europa con un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico.