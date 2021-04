Neymar dopo il calcio: "Vorrei diventare un giocatore di poker"

Oggi incanta sui campi di calcio, ma il futuro di Neymar potrebbe essere dietro un tavolo. Verde. L'asso del PSG, infatti, ha confessato l'altra sua grande passione: il poker.

Neymar, intervistato da 'CNews', una volta appesi gli scarpini al chiodo spera addirittura di diventare un giocatore professionista.

Il brasiliano poi svela com'è nata la sua passione per le carte da poker.

"Ho iniziato a giocare ai Mondiali del 2014 in Brasile, nel corso degli anni me ne sono innamorato".

Secondo l'attaccante del PSG peraltro non mancano le similitudini tra il poker ed il gioco del calcio.

"Sono offensivo come in campo, ci sono delle somiglianze tra il poker e il calcio, l'attenzione è una di queste. Anche il modo in cui leggi il tuo avversario e il gioco è molto importante. Nel poker devi leggere il gioco, leggere i tuoi avversari e sapere quando è il momento giusto per attaccare".