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Il difensore in estate è stato nel mirino dell'Inter mentre la Juventus poteva riportarlo a Torino, ma entrambe le società hanno fatto altre scelte. Muharemovic al Leeds è tra i migliori in Premier League.

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Tarik Muharemovic, ex difensore del Sassuolo e della Juventus Next Gen, non ha sofferto il salto dalla Serie A alla Premier League e si sta affermando come una delle certezze del Leeds in Premier League.

In estate, il difensore è passato dai neroverdi ai Whites per circa 40 milioni di euro. La Juventus si era tenuta una percentuale del 50% sulla sua rivendita e ha registrato una plusvalenza di 17,4 milioni. Il bosniaco ha quindi firmato un contratto che gli garantisce un ingaggio da 4 milioni all'anno. Ma il rendimento del bosniaco è talmente consistente che, forse, rappresenta uno spunto di riflessione per i bianconeri e non solo.

I numeri sottolineano la costanza con cui il nazionale bosniaco, che ha eliminato l'Italia dalla corsa ai Mondiali 2026, ha giocato al centro della difesa del Leeds. Muharemovic è al 1° posto in classifica per recuperi totali di palla (160) e intercetti passaggi (95). È anche il più dominante nelle spazzate in tutta la lega, al 1° posto sia per rinvii sotto pressione (34) che per respinte di testa (32).

Con le difese di Juventus e Inter sotto la lente d'ingrandimento, tanto la squadra di Spalletti, quanto quella di Chivu si trovano a chiedersi se non avrebbe fatto comodo un difensore come Muharemovic: lo stesso Giovanni Carnevali, passato dalla scrivania neroverde a quella bianconera nel corso dell'estate, non è riuscito a sfruttare i pur ottimi canali con la sua ex società per facilitare il ritorno a Torino del ragazzo. L'Inter, invece, aveva virato con forza su Romero, salvo poi rimanere bloccata dalla mancata uscita di Pavard.

"Io e Huijsen via dalla Juve? Loro avevano idee migliori e sapevano perché", ha detto Muharemovic a fine settembre a Gianluca Di Marzio. "Ora sono davvero felice di essere al Leeds e in Premier e non da qualche altra parte. Il mio focus è qui e voglio solo dimenticare quei primi anni. Sono stato cinque anni in Italia, sappiamo tutti che è un Paese specializzato nella tattica e nella fase difensiva".

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Muharemovic, che ha conquistato il secondo posto nel girone di Nations League con Svezia, Polonia e Romania assieme alla sua Nazionale, conta 10 presenze e 2 assist in Premier League e 2 presenze e una rete in Carabao Cup. Il Leeds, nono in classifica al momento, annovera in rosa anche i difensori ex Udinese e Venezia Jaka Bijol ed Ethan Ampadu e l'attaccante ex Milan Noah Okafor.