Milan, task force interna contro il razzismo: sarà 'Derby against Racism'

Poco prima del derby di campionato il manda un forte messaggio contro il razzismo sulla scia dell'episodio che ha visto protagonista Kessiè sul campo di . La società rossonera ha istituito una task force interna predisposta a monitorare e affrontare questo tipo di casi.

Questo il comunicato ufficiale del club guidato da Elliott:

"Il Milan, che celebra quest'anno il suo 120° anniversario, annuncia l'istituzione di una task force interna, supportata da una società di consulenza, per combattere gli atti di razzismo nel calcio italiano. Questo gruppo operativo svilupperò un programma articolato di attività per sensibilizzare l'opinione pubblica a monitorare e affrontare episodi o comportamenti razzisti sui social media e allo stadio. L'obiettivo è quello di agevolare e adottare iniziative ispirate dai più alti standard a favore dell'inclusione e della diversità. Il Club dopo alcuni mesi di analisi, pianificazione e valutazioni interne, ha deciso di accelerare l'avvio del progetto in seguito ai recenti gravi episodi avvenuti in alcuni stadi italiani che hanno generato una reputazione mediatica negativa sul sistema calcio italiano sia a livello nazionale che internazionale".