Milan, Paquetà si presenta: "Spero di seguire le orme di Kakà"

In casa Milan è il giorno di Lucas Paquetà: la conferenza stampa di presentazione del talento brasiliano: "Questo club è la giusta scelta per me".

Il Milan presenta Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano, acquistato dal Flamengo e approdato in rossonero a dicembre, è il primo nuovo rinforzo per Gattuso di questa sessione invernale di calciomercato.

In conferenza stampa, Paquetà ha svelato le prime sensazioni da nuovo giocatore rossonero.

"Sono molto felice e molto coinvolto in questa nuova sfida, voglio ringraziare il presidente, Paolo Maldini e tutti quelli che hanno avuto fiducia in me. Il mio nome accostato a Kakà? E' un mio idolo, vedevo sempre le sue partite, è stato uno dei migliori del mondo, io sono all'inizio e spero di poter seguire quello che ha fatto lui per raggiungere tanti idoli. Avevo già parlato con lui anche per messaggio, mi ha detto che mi avrebbe accolto una famiglia e che sarebbe stata una delle migliori esperienze, cercherò di seguire i suoi consigli".

Paquetà svela anche cosa lo ha convinto a scegliere il Milan tra le tante richieste.

"La prima parola che mi ha convinto è il Milan, una grande squadra con una grande storia. Quando il Milan ti chiama attraverso Leonardo è una cosa molto importante, mi ha presentato un progetto notevole, ho deciso con la mia famiglia che questo è il club giusto per me".

Le differenze di gioco tra Brasile e Italia sono notevoli, Paquetà ne è consapevole.

"Qui in Italia c'è un altro stile di gioco, voglio adattarmi in fretta per aiutare i miei compagni a conquistare titoli e vittorie. Ho guardato molte partite di Serie A, è un calcio molto fisico e tattico".

Il nuovo talento del Milan vestirà la maglia numero 39, lo stesso giocatore ha spiegato il significato di questo numero.

"Il 39 è il primo numero che ho indossato al Flamengo, è un numero che mi piace e spero che mi porti delle buone cose anche in questa nuova avventura".

Paquetà si descrive anche dal punto di vista tecnico ai nuovi tifosi.

"Credo di avere un buon fisico, sono un giocatore tecnico che ama produrre gioco offensivo per arrivare in zona goal. Mi devo adattare molto rapidamente, ma mi sento pronto. Io un brasiliano europeo? E' un complimento, ho sempre cercato di adattarmi a più ruoli, perchè pensavo che avrei avuto più possibilità. Mi piacerebbe giocare a centrocampo, ma ho fatto anche ruoli in attacco". L'articolo prosegue qui sotto

Particolare aneddoto su Gattuso, che Paquetà usava nella sua squadra alla playstation.

"Senza dubbio è stato un grandissimo giocatore, giocavo con lui alla playstation, mi ha accolto molto bene. Mi ha lasciato tranquillo, spero che possa essere un grande anno per noi. Quando indossi questa maglia devi farti sempre trovare pronto, mi hanno preparato per giocare quando vuole Gattuso, voglio farmi trovare pronto. Higuain? Sono stato ricevuto bene sia da lui che da tutti gli altri giocatori. Tutti i compagni hanno grande qualità, ma è logico che il Pipita ha un peso maggiore per la carriera che ha fatto".

