Milan-Inter, le pagelle: Barella illumina, Biglia da dimenticare

Nel Milan si salva Donnarumma, male Piatek, Romagnoli e Biglia. Nell'Inter spiccano Barella e Godin, Lukaku colpisce al momento giusto.

Queste le pagelle di - :

DONNARUMMA 7 - E' sicuramente il migliore tra i rossoneri e se il risultato si sblocca soltanto nella ripresa il merito è tutto suo. Sfodera tre interventi straordinari, ma nulla può sulle due reti nerazzurre.



BIGLIA 4.5 - Il suo calcio di punizione spedito alle stelle al minuto 85 è il riassunto della sua prestazione da dimenticare. Mai illuminante in fase di impostazione, nella ripresa commette anche numerosi errori che gli valgono i fischi del pubblico di fede rossonera.

CONTI 6: C'era tanta attesa per il ritorno in campo del terzino destro che ha vissuto due gare all'interno della stessa partita: primi 45' quasi perfetti, durante i quali ha sbagliato poco e ha avuto la forza di proporsi con regolarità. Nella ripresa, invece, il crollo.



GODIN 6.5: Ha dato una solidità decisamente superiore alla retroguardia nerazzurra, aggiungendo esperienza e caparbietà ad un reparto davvero difficile da sorprendere.



BARELLA 7: Nel primo tempo è un instancabile motorino in fase di pressing, nella ripresa sale in cattedra con tante buone giocate e lo splendido assist per il goal di Lukaku.



LUKAKU 6.5: Dopo qualche gara non esaltante, il belga vive un primo tempo difficile ma, nel momento decisivo, trova la stoccata vincente facendo valere il suo peso e la sua abilità in area di rigore.



MILAN (4-3-1-2): Donnarumma 7; Conti 6, Romagnoli 5, Musacchio 6, Rodriguez 5 (72' Hernandez 6); Kessiè 5.5, Biglia 4.5, Calhanoglu 6 (64' Paquetà 6); Suso 6; Piatek 5, Leao 5.5 (83' Rebic s.v.).



INTER (3-5-2): Handanovic 6; Godin 6.5, Skriniar 6.5, De Vrij 6.5; D'Ambrosio 6.5, Barella 7 (82' Candreva 6), Brozovic 7, Sensi 6.5 (72' Vecino 6), Asamoah 6.5; Lukaku 6.5, Lautaro Martinez 6.5 (76' Politano 6.5).