Milan, Borini non convocato: salta il Sassuolo

Milan-Sassuolo non vedrà Fabio Borini tra i protagonisti: l'ex Sunderland e Roma non è stato convocato per la sfida di San Siro di domenica.

Il si prepara a un giorno di festa contro il , quello dei 120 anni del club. Non tutti i giocatori rossoneri possono però festeggiare. Fabio Borini, infatti, non è stato convocato da Stefano Pioli per la partita di domenica.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il jolly ex Sunderland e aveva giocato la prima da titolare contro l’ , poi con il ha trovato spazio nel finale. Dalla terza giornata in poi ha collezionato solo panchine e un paio di assenze per infortunio.

🏟️ #MilanSassuolo 🏟️

Coach Pioli has named a 23-man squad



I 23 convocati di Mister Pioli#SempreMilan pic.twitter.com/IeMO0ryVPF — AC Milan (@acmilan) December 14, 2019

Al posto di Borini, torna tra i 23 convocati Mattia Caldara, che aveva saltato le ultime tre per giocare con la primavera. Non è comunque la prima convocazione stagionale per il centrale ex , il cui rientro è atteso a breve.

L'altro assente oltre a Borini è il brasiliano Leo Duarte, alle prese con un lungo infortunio.