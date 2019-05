Milan-Bologna: formazioni, canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida il Bologna nel Monday Night della 35ª giornata di Serie A: i rossoneri lottano per la Champions, gli emiliani cercano punti salvezza.

Il di Gennaro Gattuso prova a rilanciarsi nella lotta Champions e punta ai 3 punti nel posticipo del lunedì del 35° turno della che lo opporrà al dell'ex Sinisa Mihajlovic, che continua a cercare punti in chiave salvezza. Il Diavolo è settimo in classifica con 56 punti, 6 in meno dell' , quarta e vittoriosa in trasferta contro la .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Gli emiliani si trovano invece al 15° posto con 37 punti, e hanno un margine di 5 lunghezze di vantaggio sull' , terzultimo, per cui non possono permettersi passi falsi che inguaierebbero la situazione. Il Milan spera di lasciarsi alle spalle il periodo negativo, che lo ha visto collezionare una vittoria sulla Lazio, un pareggio e un pesante k.o nello scontro diretto col nelle ultime 3 partite giocate, il Bologna vuole continuare la serie positiva, con 6 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime 8 giornate.

Krzysztof Piatek, a segno 8 volte in 14 partite, per i rossoneri, e Federico Santander, Eric Pulgar e Riccardo Orsolini, con 6 goal a testa, per i rossoblù, sono i migliori marcatori stagionali delle due squadre.

MILAN-BOLOGNA: DATA E ORA

Milan-Bologna si disputerà la sera di lunedì 6 maggio 2019 alle ore 20.30 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERLA IN TV

Il Monday Night Milan-Bologna sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, con il supporto del commento tecnico di Massimo Ambrosini.

DOVE VEDERLA IN STREAMING

Gli abbonati Sky potranno godersi il Monday Night Milan-Bologna anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Milan-Bologna anche in diretta testuale. Collegandosi con il sito, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto del match, mentre fin dalla mattina troveranno sul portale le notizie sulla partita e le ultime novità sulle formazioni delle due squadre.

HIGHLIGHTS MILAN-BOLOGNA

Poco dopo il fischio finale della gara, Sky metterà a disposizione dei suoi abbonati gli highlights Milan-Bologna, con le azioni più importanti del match create dalle due squadre sul campo. Nell'ampio post partite sarà inoltre possibile seguire le interviste ai due allenatori e ai protagonisti sul campo.

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, C. Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone.

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone

MILAN-BOLOGNA: I DIFFIDATI

Cinque giocatori in diffida per il Milan, con Calhanoglu, Paquetà, Bakayoko, Castillejo e Zapata che dovranno osservare un turno di stop se saranno ammoniti. Sono invece 3 i diffidati del Bologna, con Danilo, Dzemaili e Poli che verrebbero squalificati nel derby emiliano con il qualora fossero sanzionati con i rossoblù.

ULTIMI PRECEDENTI

Milan e Bologna si sono affrontati 141 volte nella storia della Serie A a girone unico. Il bilancio dei precedenti è favorevole ai rossoneri con 65 vittorie, 38 pareggi e 38 successi felsinei. Nelle sfide giocate in casa del Milan si registra una superiorità statistica ancora più accentuta in favore del Diavolo, con 40 vittorie, 17 pareggi e 13 sconfitte.

Nella sfida di andata giocata al Dall'Ara le due formazioni si sono divise la posta in palio, pareggiando 0-0, mentre nella scorsa stagione il Milan si è imposto 2 volte per 2-1 sui rossoblù. L'ultimo successo degli emiliani a San Siro contro il Milan risale al 6 gennaio 2016, quando una rete di Giaccherini regalò i 3 punti in palio alla squadra di Donadoni.