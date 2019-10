Milan, bilancio da record in negativo: -155,9 milioni

Rosso da record nel bilancio 2018/2019 del Milan: 155,9 milioni di passivo, in aumento di 20 rispetto all'esercizio precedente.

Oltre ai risultati poco confortanti ottenuti sul campo, il deve scontrarsi anche con la triste realtà del bilancio che, per quanto riguarda la stagione 2018/2019, ha fatto segnare il passivo più alto di sempre.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riportato da 'La Repubblica', i numeri dell'esercizio della stagione 2018/2019 parlano abbastanza chiaro: -155,9 milioni, peggio dell'annata precedente che fece segnare un disavanzo di 135,6 milioni. Cifra nettamente maggiore dei 90-100 milioni previsti.

Numeri che sono il risultato di un insieme di fattori che hanno inciso parecchio: minori proventi commerciali e provenienti dalla gestione dei calciatori, uniti a maggiori costi di gestione, del personale e dei servizi.

I tifosi rossoneri possono - per ora - stare tranquilli: il fondo Elliott ha già coperto le perdite della stagione in corso con del denaro che verrà convertito in azioni, in modo da evitare un aumento di capitale.

Unica nota positiva il dato sul patrimonio netto che ora si attesta sugli 83,3 milioni, in aumento rispetto al -36 fatto registrare dodici mesi fa.

L'obiettivo a medio-lungo termine è di raggiungere il pareggio di bilancio che rappresenta il punto di contatto più importante con l'UEFA: per riuscirci bisognerà in primis valorizzare la rosa e, l'unica strada possibile, è quella di conquistare vittorie e scalare la classifica per realizzare eventuali plusvalenze che darebbero ossigeno puro alle casse.