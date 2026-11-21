Come vedere Marsiglia-Le Mans con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 11 22 nov 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Il Marsiglia ospita il Le Mans allo Stade Orange Velodrome in una sfida di Ligue 1 tra una delle squadre più in forma del campionato e una formazione ancora alla ricerca di continuità in questa stagione.

La squadra di Bruno Genesio arriva in ottima forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il rendimento recente in Ligue 1 è particolarmente convincente: i successi contro Lens, Tolosa e Le Havre ne confermano le credenziali di vera candidata al titolo.

Il Le Mans, 15° in classifica, sta faticando nella massima serie. La squadra di Patrick Videira ha conquistato appena due punti nelle ultime cinque partite di Ligue 1 e il rendimento difensivo in questo periodo lascia poco spazio all'ottimismo in vista della trasferta in uno degli stadi più ricchi di storia della Francia.

Il pubblico di casa del Marsiglia al Velodrome è tra i più appassionati del calcio europeo e Genesio si aspetterà che l'atmosfera faccia la sua parte contro un Le Mans a corto di fiducia.

Per il Le Mans, conquistare un punto in trasferta sarebbe un vero risultato. Nell'ultima partita ha mostrato una certa capacità di resistere, pareggiando nel finale contro il Monaco, ma ripetersi contro un Marsiglia così in forma richiederà una prestazione difensiva quasi perfetta.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come seguire Marsiglia-Le Mans in diretta.

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