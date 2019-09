Maradona nuovo allenatore del Gimnasia La Plata: è ufficiale

Il Gimnasia La Plata ha annunciato l'arrivo in panchina di Diego Armando Maradona: contratto annuale per l'ex fuoriclasse del Napoli.

Salutati i messicani del Dorados, Diego Armando Maradona torna in patria e in panchina. Ufficiale il suo approdo al Gimnasia La Plata, dove avrà il compito di salvare una squadra ultima in classifica.

'El Pibe de Oro', che ha firmato un contratto annuale, è stato chiamato al timone del club albiceleste nel tentativo di invertire un trend che vede il Gimnasia fanalino di coda con un solo punto colto in 5 giornate di campionato.

Maradona, che porta un'enorme ventata di entusiasmo, dovrà risollevare le sorti della sua nuova società per evitare una rovinosa retrocessione in Segunda Division. Presentazione prevista venerdì.

L'ex fuoriclasse del , oltre a fare i conti con una situazione di campo per nulla serena, sarà chiamato a rimettersi prontamente in sesto dopo l'operazione al ginocchio subita di recente che gli sta creando non poche difficoltà a livello motorie. Maradona al Gimnasia, la sfida è servita.