Mancini spinge l'Italia: "All'Europeo 2020 per vincere da subito"

Roberto Mancini ha parlato dei piani dell'Italia per Euro 2020: obiettivo vincere da subito, con il talento e la tecnica.

La nuova di Roberto Mancini ha conquistato tutti. L'allenatore ex tra le altre di e City ha riportato passione intorno alla maglia azzurra, ma ora vuole anche risultati.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In un'intervista a 'La Repubblica', il commissario tecnico ha dichiarato che l'obiettivo della sua squadra è quello di andare all'Europeo e vincere da subito, puntando sul talento dei giovani.

"Voglio vincere subito, all’Europeo possiamo giocarcela. Non è possibile creare 15 occasioni e non far goal. Sul gioco siamo già abbastanza avanti. Ho molti giocatori tecnici e devono giocare insieme. Possono anche crescere i 1999, i 2000 e i 2001. Se li chiamo è perché credo nella meritocrazia. Il talento lo riconosci subito".

Il talento e la tecnica non mancano a Nicolò Zaniolo, una delle note più liete per il calcio italiano in questa stagione. Mancini lo aveva convocato già a settembre ancora prima che facesse il proprio esordio con la , peraltro al Bernabéu.

"Zaniolo è un interno di sinistra di centrocampo mancino. Ha dribbling e crossa, ha sfruttato l’occasione che gli ha dato Di Francesco. In macchina alla radio ho sentito che giocava titolare contro il Real. Ho detto: ‘Speriamo bene, se no mi massacrano’”.

Un posto in nazionale può ritagliarselo anche Mario Balotelli, che per il commissario tecnico è stato quasi come un figlio: lo ha fatto esordire all'Inter e poi lo ha nuovamente allenato al City, con cui ha vinto anche la Premier.