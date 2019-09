Manchester United, Pogba 'snobbato' da Solskjaer: Tuanzebe capitano contro il Rochdale

Solskjaer ieri sera ha scelto Tuanzebe come capitano del Manchester United contro il Rochdale: 'snobbato' Pogba, tornato in campo dopo l'infortunio.

Per battere il Rochdale (squadra di League One, terza divisione inglese) ieri sera in al sono serviti i calci di rigore ma, in un confronto all'insegna dei giovani, a fare notizia è stata la decisione di Ole Gunnar Solskjaer di affidare la fascia di capitano dei Red Devils ad Axel Tuanzebe.

Il difensore classe 1997 è stato infatti scelto dal tecnico norvegese come leader della squadra per la gara di coppa, nonostante in campo ci fosse un certo Paul Pogba, che la fascia di capitano in passato l'aveva già indossata.

Il francese ieri sera è infatti tornato a giocare dopo aver saltato le ultime tre partite per un infortunio alla caviglia. L'ex è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti, senza però presentarsi sul dischetto in occasione dei calci di rigore che hanno deciso l'incontro.

Vista la sua presenza sul terreno di gioco, in molti si aspettavano dunque che a portare i gradi di capitano fosse proprio il numero 6 e invece così non è stato. Solskjaer ha infatti 'snobbato' Pogba - e altri veterani come Jones, Rojo e Lingard - a favore di Tuanzebe.

"È un leader e un capitano in preparazione".

Queste le parole con le quali il tecnico norvegese ha parlato del difensore inglese nel post-gara, come riportato da 'RMC Sport'.

Una scelta, quella di non fare capitano Pogba, che può essere letta come una sorta di avviso nei confronti del francese da parte di Solskjaer. Dopo aver fatto intendere nel corso dell'ultima estate di voler lasciare il Manchester United, il 'Polpo' ora è infatti chiamato a riconquistarsi i gradi di leader dei Red Devils sul campo.