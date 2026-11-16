Come guardare Macedonia del Nord-Slovenia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

La Macedonia del Nord ospita la Slovenia alla Todor Proeski Arena di Skopje in una sfida del Gruppo 1 della Nations League B: in vetta c'è poco ancora in palio, ma entrambe le squadre tengono a fare bella figura.

La squadra di Goce Sedloski ha vissuto una campagna disastrosa. La Macedonia del Nord ha perso tutte e cinque le partite di Nations League e occupa l'ultimo posto nel girone, dopo aver subito molti goal e averne segnati soltanto una manciata nell'intera finestra di gare.

La Slovenia arriva a Skopje con la propria situazione in Nations League già definita per questa finestra di gare. La squadra di Bostjan Cesar ha pareggiato 0-0 con la Svizzera a Maribor nell'ultima partita, un risultato sufficiente agli svizzeri per ottenere la promozione in Lega A.

Per la Slovenia, il pareggio ha allungato una serie di risultati altalenanti. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte e cercherà di chiudere la fase a gironi con un risultato positivo.

I precedenti sorridono alla Slovenia, che a settembre ha battuto la Macedonia del Nord per 2-0 nella gara d'andata. È stata la prestazione più convincente degli sloveni nella fase a gironi e indica ciò a cui punteranno anche in questa partita.

Con la Svizzera già promossa e l'ultima partita della Scozia contro gli svizzeri come altro incontro di rilievo, questa sfida ha un impatto limitato sulla classifica del girone, ma resta un confronto competitivo di Nations League.