Lutto nel calcio serbo: trovato morto Mrdaković

Una carriera da giramondo per l'ex centravanti, deceduto nel suo appartamento di Belgrado: aveva appena compiuto 38 anni.

Calcio serbo sconvolto dalla morte di Miljan Mrdaković. In mezzo ad un terribile momento per il mondo, che ha cristallizzato un calcio pian piano nuovamente in campo in queste settimane, tragica notizia che arriva da Belgrado, dove è stato rinvenuto il corpo dell'ex centravanti.

Mrdaković, che nel corso della sua carriera ha giocato nei più svariati campionati, dalla sua alla , passando per e , è stato trovato morto con un colpo di pistola alla testa nell'appartamento di Belgrado che condivideva con la sua fidanzata. In piedi l'ipotesi di suicidio.

L'articolo prosegue qui sotto

Nato nel 1982, con un passato nella Nazionale olimpica serba, senza però mai riuscire ad esordire nella Nazionale maggiore, Mrdaković è riuscito a vincere in diverse nazioni e trovare la via del goal con continuità sopratutto a Cipro e Singapore.

Altre squadre

Nel 2017 Mrdaković aveva appeso gli scarpini al chiodo proprio nella sua Belgrado. Social ovviamente colmi di condoglianze per la famiglia, tra cui un figlio 16enne che come il padre sta pensando ad una carriera da calciatore professionista.

Mrdaković aveva appena cmpiuto 38 anni, di cui più della metà passati sui campi serbi prima, e su quelli di tutto il mondo poi.