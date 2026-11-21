Come vedere Lorient-Rennes con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 11 22 nov 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Il Lorient ospita il Rennes allo Stade du Moustoir di Lorient per una partita di Ligue 1 domenica 13 dicembre 2026.

Il Lorient arriva alla sfida in condizioni discrete. La squadra di Alexandre Dujeux ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato, compreso il successo per 2-0 in trasferta contro il Le Havre dell’8 novembre, che ha confermato i suoi progressi difensivi nelle ultime settimane.

Il Rennes, al contrario, affronta questa trasferta dopo risultati altalenanti. La squadra di Franck Haise ha perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, subendo nove goal in questo periodo, e arriva a Lorient dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Lille.

I precedenti aggiungono ulteriore interesse alla sfida. Il Lorient ha travolto il Rennes per 4-0 su questo campo nell’agosto 2025, ma il Rennes ha ribaltato l’esito del confronto vincendo per 2-0 al Roazhon Park nel gennaio 2026.

Entrambi i club occupano la metà alta della classifica di Ligue 1: il Rennes è ottavo e il Lorient decimo. I punti in palio hanno quindi un peso importante per le rispettive posizioni.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come seguire Lorient-Rennes in diretta, compresi l’orario d’inizio, le notizie sulle squadre e il loro stato di forma.

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