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UEFA Nations League D
team-logoLituania
Dariaus Ir Gireno Stadium
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Lituania-Liechtenstein in diretta oggi: dove vedere la partita in TV e streaming?

Lituania vs Liechtenstein
Lituania
Liechtenstein
UEFA Nations League D

Tutto quello che c’è da sapere per seguire in diretta oggi Lituania-Liechtenstein, sfida della Lega D di UEFA Nations League.

Come vedere Lituania-Liechtenstein con una VPN

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Presentazione della partita

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UEFA Nations League D - Game Week 6
Dariaus Ir Gireno Stadium

La Lituania ospita il Liechtenstein allo stadio Dariaus ir Gireno per una sfida del Gruppo 2 della Lega D di UEFA Nations League che avrà ripercussioni sulla classifica finale.

La Lituania di Edgaras Jankauskas arriva alla partita al secondo posto nel girone, con l’obiettivo di confermare la propria posizione e chiudere la campagna di Nations League con un risultato positivo.

Il Liechtenstein arriva in un periodo di scarsa forma e ha incontrato difficoltà per tutta la competizione. La squadra di Konrad Funfstuck ha perso quattro delle ultime cinque partite e non ha ancora trovato una fonte affidabile di goal.

La Lituania ha già battuto una volta il Liechtenstein in questa edizione della Nations League, vincendo 2-0 a settembre, e sarà fiduciosa di poter ripetere quel risultato in casa.

La squadra di casa ha pareggiato 0-0 con il Suriname in un’amichevole il 12 novembre, mantenendo la porta inviolata ma offrendo poco in attacco. Il Liechtenstein, invece, ha perso 1-0 contro l’Azerbaigian appena due giorni prima, prolungando la serie di risultati negativi alla vigilia di quest’ultima partita.

Con la classifica del girone ancora da definire, la Lituania vorrà conquistare i tre punti. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Lituania - Liechtenstein

Allenatore

  • E. Jankauskas

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