Come vedere Lituania-Liechtenstein con una VPN
Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).
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Presentazione della partita
La Lituania ospita il Liechtenstein allo stadio Dariaus ir Gireno per una sfida del Gruppo 2 della Lega D di UEFA Nations League che avrà ripercussioni sulla classifica finale.
La Lituania di Edgaras Jankauskas arriva alla partita al secondo posto nel girone, con l’obiettivo di confermare la propria posizione e chiudere la campagna di Nations League con un risultato positivo.
Il Liechtenstein arriva in un periodo di scarsa forma e ha incontrato difficoltà per tutta la competizione. La squadra di Konrad Funfstuck ha perso quattro delle ultime cinque partite e non ha ancora trovato una fonte affidabile di goal.
La Lituania ha già battuto una volta il Liechtenstein in questa edizione della Nations League, vincendo 2-0 a settembre, e sarà fiduciosa di poter ripetere quel risultato in casa.
La squadra di casa ha pareggiato 0-0 con il Suriname in un’amichevole il 12 novembre, mantenendo la porta inviolata ma offrendo poco in attacco. Il Liechtenstein, invece, ha perso 1-0 contro l’Azerbaigian appena due giorni prima, prolungando la serie di risultati negativi alla vigilia di quest’ultima partita.
Con la classifica del girone ancora da definire, la Lituania vorrà conquistare i tre punti. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita in diretta.
Notizie sulle squadre e rose
Probabili formazioni Lituania - Liechtenstein
Allenatore
- E. Jankauskas