Come guardare Lione-Monaco con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 12 29 nov 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Il Lione ospita il Monaco al Groupama Stadium domenica 29 novembre, in una sfida di Ligue 1 tra due squadre nella metà alta della classifica.

La squadra di Carlos Vicens arriva alla partita dopo lo 0-0 di giovedì contro il Lillestroem in Europa League. Il risultato è arrivato dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Lille di sabato, che ha interrotto una breve serie di risultati negativi.

Il Lione è quarto in campionato e ha perso solo una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La difesa ha concesso poco, mantenendo la porta inviolata tre volte in questo periodo.

Anche il Monaco arriva da una vittoria ottenuta nel finale. La squadra di Filipe Luis ha battuto in trasferta l’Heart of Midlothian per 3-2 giovedì in Conference League.

Il rendimento in campionato è stato meno convincente. Il Monaco ha recentemente pareggiato 1-1 sia con l’Auxerre sia con il Le Mans in Ligue 1 ed è ottavo in classifica.

Gli ospiti hanno anche vinto tre degli ultimi cinque confronti tra i due club, quindi il Lione non darà per scontato il risultato in casa.