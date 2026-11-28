Come vedere Lione-Monaco con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 12 29 nov 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Il Lione ospita il Monaco al Groupama Stadium domenica 29 novembre, in una sfida di Ligue 1 tra due squadre nella metà alta della classifica.

La squadra di Carlos Vicens arriva alla partita dopo lo 0-0 di giovedì contro il Lillestroem in Europa League. Il pareggio è arrivato dopo la vittoria per 1-0 di sabato in casa del Lille, che ha interrotto una breve serie di risultati negativi.

Il Lione è quarto in campionato e ha perso soltanto una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La difesa ha concesso poco, mantenendo la porta inviolata tre volte in questo periodo.

Anche il Monaco arriva da una vittoria nel finale. La squadra di Filipe Luis ha battuto l'Heart of Midlothian per 3-2 in trasferta giovedì in Conference League.

Il rendimento in campionato è stato meno convincente. Di recente il Monaco ha pareggiato 1-1 sia con l'Auxerre sia con il Le Mans in Ligue 1 ed è ottavo in classifica.

Gli ospiti hanno anche vinto tre degli ultimi cinque confronti tra le due squadre, quindi il Lione non darà per scontato il risultato in casa.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire la partita, compresi l'orario d'inizio e le notizie sulle squadre.

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Lione-Monaco non sono attualmente disponibili. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti una volta confermati i titolari dei diritti.

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