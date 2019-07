Lichtsteiner su Twitter strizza un occhio alla Juventus: "Fino alla fine"

Dopo i ritorni di Buffon e Bonucci, Lichtsteiner prova a strizzare l'occhio alla Juve sui social network: "Fino alla fine".

Alla i ritorni sembrano andare piuttosto di moda: Bonucci nella scorsa stagione, poi Buffon quest'estate. Mentre si sogna Paul Pogba, ammicca ai bianconeri anche Stephan Lichtsteiner.

Il difensore svizzero è alla ricerca di una nuova sfida dopo aver lasciato l' a fine stagione da svincolato. Il terzino destro non ha visto il proprio contratto rinnovato ed è al momento svincolato.

Sui social però non dimentica il proprio passato e ha condiviso una fotografia con una persona in maglia Juventus e una scritta che lo ha accompagnato per 7 anni: "#FinoAllaFine".

La Juventus ha retwittato la foto, non dimenticandosi del passato e dei 7 scudetti vinti con lo svizzero ex e . Chissà però se ci sarà anche un altro futuro e dove porteranno gli indizi social...