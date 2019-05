Licenze UEFA, il Napoli indica Bologna come stadio per la Champions

Sedici squadre su venti hanno ottenuto la licenza per le gare interne in Europa: l'Atalanta giocherebbe al Mapei di Sassuolo.

E' arrivata come ogni anno la comunizione dell'UEFA riguardo la licenze per la stagione sportiva 2019/2020. Sedici squadre sulle venti attuale di sono riuscite ad ottenerla, mentre le restanti quattro avranno cinque giorni per presentare un ricorso motivato presso la Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA.

Rispetto allo scorso anno, in cui l'UEFA non rilasciò inizialmente la licenza a sei squadre, quest'anno la questione si è ridotta a quattro: nuovamente e , oltre alle aggiunte e . La federazione internazionale ha anche comunicato gli impianti in cui le compagini di Serie A giocherebbero eventualmente in Europa.

Le uniche squadre lontane da casa sono , che avrebbe giocato al Grande in caso di qualificazione all' , , pronta a disputare le gare di Champions o Europa League al Mapei, nonchè il , di scena al Renato Dall'Ara di . Cosa che però non avverrà.

Per anni, infatti, al momento della presentazione della richiesta di licenza UEFA, il Napoli ha sempre indicato il Barbera di per le proprie gare di Europa o . Il trasferimento non è però mai avvenuto perchè il San Paolo ha avuto sempre una deroga per poter ospitare le partite interne degli azzurri.

Anche nel 2019/2020 nessun trasloco dal San Paolo: il Napoli, a differenza dell'Atalanta, continuerà a giocare prettamente in casa propria, senza dover traslocare realmente a Bologna per giocare i gironi di Champions. Grazie ai lavori per le Universiadi, non ci sarà problema per ottenere ancora una volta la deroga straordinaria.

Le licenze UEFA per la Serie A:

1. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (Mapei Stadium di Reggio Emilia)

2. Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)

3. Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Olimpico di Torino)

4. A.C.F. S.p.A. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)

5. Cricket and Football Club S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova)

6. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

7. F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino)

8. S.S. S.p.A. (Stadio Olimpico di )

9. A.C. S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

10. S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)

11. Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)

12. A.S. Roma S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)

13. U.C. S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova)

14. U.S. Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia)

15. Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico di Torino)

16. Calcio S.p.A. (Stadio Friuli / Dacia Arena di Udine)