Leonardo nuovo direttore sportivo del PSG: c'è l'annuncio ufficiale

Il PSG ha annunciato il ritorno di Leonardo nel suo organigramma. L'ex dirigente del Milan rivestirà la carica di direttore sportivo.

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: Leonardo torna al dove ricoprirà il ruolo di direttore sportivo.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club transalpino attraverso un lungo comunicato apparso sul proprio sito.

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare il ritorno di Leonardo de Araujo. Il dirigente brasiliano torna nel club della capitale nel ruolo di direttore sportivo, ruolo che ha già ricoperto dal 2011 al 2013”.

L’ex direttore dell’area tecnica del non ha nascosto la sua soddisfazione per il trovato accordo.

“Sono estremamente felice di vedermi di nuovo al PSG. Questo è un club che ha contato moltissimo nel mio percorso calcistico e nella mia vita. Qui ho vissuto grandi emozioni da calciatore e più recentemente da direttore sportivo al fianco del nostro presidente, Nasser Al-Khelaifi, quando sono tornato nel 2011. Torno a Pargi con grande energia e l’entusiasmo di fare ancora parte di un club per il quale nutro profondo rispetto”.

L’imminente ritorno di Leonardo al PSG era di fatto stato annunciato dalla separazione comunicata dal club qualche minuto prima con il precedente direttore sportivo Antero Henrique.

A Leonardo, che in passato a Parigi ha portato giocatori del calibro di Ibrahimovic, Verratti e Thiago Silva, solo per citarne alcuni, il compito di costruire una squadra che possa recitare un ruolo da protagonista anche in .