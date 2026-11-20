Come vedere Lens-Tolosa con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Il Lens ospita il Tolosa allo Stade Bollaert-Delelis in una sfida di Ligue 1 importante per entrambe, che si trovano nella metà bassa della classifica. Nessuna delle due squadre attraversa il momento di forma desiderato e questa partita ha tutta l'aria di essere una sfida che nessuna può permettersi di perdere.

Il Lens sta attraversando un periodo difficile sul piano dei risultati: ha vinto solo una delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Alla pesante sconfitta per 9-1 contro il Como in Champions League è seguito il ko per 1-2 contro il Marsiglia in Ligue 1, e la squadra di Didier Digard ha subito molti gol in questo periodo. È undicesima in Ligue 1 e ha bisogno di reagire in casa.

La lista degli infortunati allo Stade Bollaert-Delelis non aiuta. Il Lens deve fare a meno di diversi elementi chiave: le opzioni a disposizione di Digard si riducono e aumenta la pressione sui giocatori disponibili, chiamati a farsi avanti.

Il Tolosa arriva in condizioni leggermente migliori, almeno a giudicare dalle ultime settimane. La squadra di Jens Berthel Askou ha battuto lo Strasburgo 3-1 nell'ultima partita e ha raccolto sette punti nelle ultime cinque gare di Ligue 1. È dodicesima, una posizione sotto il Lens, e può guardare con fiducia alla sfida contro una squadra di casa che mostra fragilità difensive.

I precedenti recenti tra i due club sono nettamente favorevoli al Lens, che ha vinto tre degli ultimi quattro incontri ufficiali. Il Tolosa dovrà invertire questa tendenza per portare via qualcosa dalla Borgogna.

Continua a leggere per sapere tutto su come vedere Lens-Tolosa in diretta.

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