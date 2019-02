Lecce-Ascoli, paura per Scavone: colpo alla testa e gara sospesa, ora è cosciente

Dopo un colpo subito alla tempia in Lecce-Ascoli, Scavone è caduto malamente sul terreno di gioco. Via in ambulanza, ha lasciato il campo cosciente.

Dieci secondi dal fischio iniziale, palla alta verso la metà campo del Lecce e contrasto aereo tra Beretta e Manuel Scavone . Il giocatore giallorosso ha la peggio per un colpo alla tempia e una caduta dolorosa sul terreno di gioco a peso morto. Gioco fermo e ambulanza in campo: grande preoccupazione per il giocatore, che dopo qualche minuto ha comunque ripreso conoscenza dopo aver perso i sensi.

La gravità del colpo subito da Scavone sul terreno del Via del Mare è stato immediatamente recepito da giocatori e arbitro, che hanno chiamato in campo i sanitari. Dopo qualche secondo in campo anche l'ambulanza, il cui passaggio è stato liberato da calciatori di entrambe le squadre.

Sia Lecce che Ascoli , dopo uno stop di dieci minuti per soccorrere Scavone, hanno discusso riguardo una sospensione della partita. Giocatori, allenatori e dirigenti d'accordo per rimandare il match: il direttore di gara Baroni è rimasto al telefono per qualche minuto con la Lega di B, posticipando ufficialmente la gara a data da destinarsi.

Grande paura, ma anche tanto sollievo per tifosi, giocatori e dirigenti di entrambe le squadre: Scavone ha ripreso conoscenza dopo un paio di minuti, scambiando anche qualche parola con il medico sociale del Lecce. Ora il 31enne centrocampista è stato portato in ospedale per accertamenti.

A Lecce dalla scorsa estate, Scavone è stato tra i protagonisti della promozione in Serie B prima e in Serie A poi del Parma. Per il giocatore classe 1987 sono arrivati tantissimi messaggi di pronta guarigione via social, sia da tifosi e colleghi, sia dalle squadra avversarie.

Resta da capire ora quando verrà recuperata la gara del Via del Mare tra Lecce e Ascoli. Probabile proseguo del match già nella giornata di domani. Informazione secondaria e lontana anni luce da quella principale e più importante: Scavone è in ospedale, ma sveglio.