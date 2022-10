Leao racconta gli inizi col Milan: "Pensavo di non saper gestire la pressione"

Il portoghese ricorda la chiamata del Milan: "Ero felice, ma anche in ansia perché uno dei più grandi club d'Europa mi voleva. Non potevo dire di no".

Un talento puro. Con la sua classe cristallina Rafael Leao sta trascinando il Milan a suon di goal e assist. Il fuoriclasse portoghese sta vivendo una stagione da protagonista dopo aver guidato il 'Diavolo' alla vittoria dello Scudetto nella passata stagione.

Quella che doveva essere l'annata della consacrazione sta confermando le qualità sopra la media del talentuoso attaccante cresciuto nello Sporting Lisbona: a giudicare dai numeri della prima parte di stagione ci sono tutti i presupposti per continuare a vedere un Leao in formato super e in modalità trascinatore, per la gioia del Milan e del suo allenatore Stefano Pioli.

Quattro goal e quattro assist in sette partite di campionato, più di una rete realizzata o propiziata a partita in questa Serie A. Ora per il classe 1999 è arrivato il momento di sbloccarsi in questa edizione della Champions League, dove finora non è riuscito ancora a mettere la firma.

Alla vigilia del match di Stamford Bridge contro il Chelsea di Potter, Rafael Leao si è raccontato ai microfoni della UEFA. Il calciatore di Almada ha riavvolto il nastro e raccontato la sua storia sin dagli albori:

"Ero destinato a giocare a calcio, abitavo in un quartiere povero e non era facile. Se crediamo in noi stessi, possiamo andare lontano".

Leao ricorda la chiamata e il trasferimento al Milan:

"Ho lasciato lo Sporting a 19 anni e sono rimasto al Lille per una sola stagione. Quando il Milan mi ha contattato è stata una gioia. Ero felice, ma anche in ansia perché da un momento all'altro uno dei più grandi club d'Europa mi voleva. Non potevo dire di no".

Il passaggio in rossonero e i primi mesi sono stati tutt'altro che facili:

"Ma arrivare in un nuovo club a 19 anni non è facile. Mi sembrava di non poter gestire la pressione, non riuscivo a rispondere positivamente in campo. Non potevo perdere l'occasione di dimostrare quello che valevo, il club non aveva intenzione di vendermi. Credeva in me. Quel voto di fiducia mi ha aiutato a crescere e a migliorare".

Tre anni e pochi mesi più tardi tutto è cambiato, con Leao che si è preso la scena ed è diventato la stella del 'Diavolo':

"Oggi sento di essere una risorsa preziosa per la squadra e per il club, in campo posso aiutare i compagni".