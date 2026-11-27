Come vedere Le Mans-Lille con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 12 28 nov 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Il Le Mans ospita il Lille allo Stade Marie-Marvingt in Ligue 1. La squadra di Patrick Videira vuole dare seguito a un risultato che le ha permesso di risalire la classifica.

Il Le Mans è 13° e arriva alla partita con grande fiducia. Nell'ultimo turno ha vinto 3-2 in casa del Marsiglia, un risultato che non è passato inosservato in Francia.

Il Lille è reduce da una serata infrasettimanale memorabile. Mercoledì la squadra di Davide Ancelotti ha battuto 2-1 il Bayern Monaco in Champions League, rimontando lo svantaggio e conquistando la prima vittoria stagionale nella competizione.

Quel risultato è arrivato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Lione in campionato nel fine settimana precedente. Il Lille ha quindi avuto molto su cui riflettere in poco tempo. È terzo in Ligue 1 e vuole difendere quella posizione.

Il poco tempo tra le partite aggiunge un elemento d'interesse. Ancelotti ha parlato del tempo limitato a disposizione per recuperare, mentre il Le Mans ha potuto prepararsi per un'intera settimana dopo la vittoria a Marsiglia.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario d'inizio, su come seguire la partita e su cosa aspettarsi dalle due squadre.

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