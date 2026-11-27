Come guardare Le Havre-Strasburgo con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 12 28 nov 2026 - 14:45 Stade Oceane

Il Le Havre ospita lo Strasburgo allo Stade Oceane in una sfida di Ligue 1 tra due squadre che hanno un gran bisogno di punti.

I padroni di casa sono 18° in classifica e arrivano da una serie di risultati disastrosa. La squadra di Valerien Ismael ha perso tutte le ultime cinque partite di campionato, l'ultima contro il Troyes.

Le sconfitte sono arrivate contro avversarie diverse, tra cui Paris Saint-Germain, Marsiglia e Lorient. Il Le Havre non è riuscito a trasformare le prestazioni in punti.

Lo Strasburgo occupa il 16° posto, appena due posizioni più in alto, e Vitor Matos ha molto su cui lavorare. Nell'ultima partita ha perso 1-0 contro il Brest e ha vinto solo una delle ultime cinque gare.

Quell'unica vittoria è stata il 5-1 sull'Auxerre a inizio novembre, un risultato che ha mostrato di cosa sia capace questa rosa quando tutto funziona. Da allora sono arrivate le sconfitte contro Tolosa e Brest.

Entrambe le squadre devono inoltre fare i conti con diversi infortuni, che influiranno sulle scelte di formazione. Ecco cosa sappiamo su come seguire la partita.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Le Havre-Strasburgo. Le indicazioni sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunte non appena confermate.

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