La Serie A contro l'omofobia: Udinese in campo con la maglia arcobaleno

L'iniziativa nella Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Bifobia e la Transfobia: maglia arcobaleno indossata contro la Lazio domenica.

La Serie A si schiera contro l’omofobia. Nella Giornata nazionale per sensibilizzare sulla lotta alle discriminazioni, il massimo campionato italiano ha presentato la campagna “A+Love” in vista della 36ª giornata.

Un’iniziativa che ha raccolto subito grandi consensi anche da parte dei club, come nel caso dell’Udinese. La società friulana ha presentato oggi, in collaborazione con Macron, un kit speciale con strisce arcobaleno, il simbolo della comunità Lgbtq+.

In occasione della Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Bifobia e la Transfobia del 17 maggio, l’Udinese ha annunciato che indosserà questa maglia in occasione della sfida contro la Lazio, in programma domenica sera 21 maggio alla Dacia Arena con fischio d’inizio alle ore 21:00.

La maglia speciale dell'Udinese Calcio è bianca con colletto a V, bordi bianconeri e una grafica color arcobaleno che corre verticalmente al centro. Gli stessi colori sono presenti sui bordi delle maniche, sul lato dei pantaloncini e centralmente sui calzettoni.

“In sintonia con la classifica di sostenibilità ESG che ci vede al primo posto tra i club italiani, abbiamo voluto seguire la strada tracciata dalla Lega Serie A con iniziative a tutela dell'uguaglianza e dei diritti civili”.

L'amministratore delegato dell'Udinese Calcio Franco Collavino ha presentato l’iniziativa e ha poi aggiunto:

“Grazie alla partnership con Macron, indosseremo un kit speciale che testimonia il nostro impegno contro ogni forma di discriminazione. L'Udinese è da molti anni un club aperto e multiculturale - attualmente conta giocatori provenienti da 15 Paesi diversi - ed è attivamente impegnato nella lotta al razzismo e nella promozione dell'uguaglianza. Abbiamo voluto dimostrare il nostro impegno in modo concreto, utilizzando l'immensa popolarità del calcio per lanciare messaggi sociali positivi”.