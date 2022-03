La Fiorentina scopre il nuovo 'Franchi': scelto il progetto vincitore del restyling

Un restyling per un nuovo 'Artemio Franchi'. Un impianto rivoluzionato per proiettare la Fiorentina e la città verso il futuro. Il Comune di Firenze ha svelato oggi il progetto vincitore del concorso internazionale per la riqualificazione dello stadio del club viola.

Dopo un iter durato sei mesi - che ha coinvolto una commissione con nove membri di valenza internazionale e con una competenza multidisciplinare, affiancati dalla segreteria tecnica del Comune di Firenze, composta da oltre 20 persone tra tecnici e amministrativi - ad aggiudicarsi il primo posto è stato il progetto di Arup Italia del progettista e capogruppo Hirsh David, che ha battuto la concorrenza di altri sette rivali.

Dopo la presentazione di ben 31 progetti, nella prima fase - terminata il 13 ottobre scorso - la commissione ha individuato i migliori otto, avviando la seconda fase e lo sviluppo dei progetti di fattibilità tecnico economica da parte dei finalisti. Il 4 marzo scorso è arrivata la decisione finale, con la commissione che ha assegnanto i punteggi sulla base dei criteri definiti per la seconda fase ed ha elaborato le motivazioni dei progetti risultanti dalla graduatoria.

La cerimonia, tenutosi nel Salone dei Cinquecento, ha visto la partecipazione di tanti personaggi della storia della Fiorentina e legati al mondo del calcio, ma non solo. Dagli ex calciatori Batistuta, Antognoni, Galli e Borja Valero al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, fino al presidente della FIGC Gravina e quello della Lega Pro Ghirelli, insieme all'ad della Lega De Siervo. Senza dimenticare la società, con l'amministratore delegato Joe Barone e il direttore sportivo Pradè.

Durante l'evento, momenti di commozione nel ricordo di Davide Astori e di David Sassoli, giornalista e politico scomparso poche settimane fa e noto tifoso della Fiorentina.

Il progetto di reystling dello stadio 'Artemio Franchi', affidato ad Arup Italia, dovrà essere completato entro il 2026.