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C'è una Juventus che guarda al futuro e al prossimo mercato di gennaio con un obiettivo dichiarato, quello di acquistare un centravanti puro per Luciano Spalletti, e un'altra che guarda invece al presente e a una squadra che, numeri alla mano, sta trovando in uno dei due centravanti in rosa, Nick Woltemade, un elemento che oggi è diventato imprescindibile per il rendimento della squadra.

Quando la punta tedesca - arrivata in prestito nel corso dell'ultimo giorno di calciomercato - scende in campo, i bianconeri svoltano nel rendimento e diventano più pericolosi anche in fase offensiva. E in vista della fine della stagione, secondo Tuttosport, da Newcastle è arrivata l'apertura a un riscatto a prezzo scontato.

I NUMERI - Ma Woltemade è davvero diventato l'elemento in più di questa squadra? Quando l'attaccante classe 2002 è sceso in campo da titolare dal primo minuto, la Juve finora ha vinto o al limite pareggiato (5 vittorie su 7 e i pareggi contro Fiorentina e Rennes). Quando invece non è partito fra i titolari, i successi sono scesi a solo 2, l’ultimo dei quali propiziato proprio nella ripresa a margine del suo ingresso in campo.

I dati riportati da Tuttosport, inoltre dicono che con lui in campo la squadra bianconera viaggia a una media di 1 goal ogni 38 minuti (1 ogni 111 minuti senza di lui), crea 1,5 “big chances” per gara (0,4 senza), produce almeno 17,5 tiri nello specchio (13 senza) e, di conseguenza, ha un dato sugli xGoals previsti di 1,8 di media contro gli 1,1 senza di lui.

AIUTO AI COMPAGNI - Non sarà il centravanti fisico che vuole Spalletti (nonostante il fisico lo avrebbe anche), ma sicuramente Woltemade aiuta tutta la squadra e i compagni ad avere meno pressioni e ad essere più pericolosi. Il tedesco impegna stabilmente almeno uno dei centrali difensivi avversari creando gli spazi in cui Kolo Muani o gli esterni possono inserirsi. Vede il campo in profondità fornendo sponde e assist e, nonostante le note difficoltà aeree, consente comunque ai compagni di avere marcature meno impegnative anche sui calci piazzati.

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LA FORMULA - Va ricordato che Woltemade arriva a Torino in extremis, durante l'ultimo giorno del calciomercato estivo, con la formula di un prestito oneroso da 3,6 milioni di euro a cui si possono aggiungere 500mila euro di bonus. Un trasferimento temporaneo, neanche troppo impattante a livello economico, ma che ad oggi non lascerebbe spazio a progettualità future.

Questo il comunicato diramato lo scorso 1 settembre: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nick Woltemade a fronte di un corrispettivo di € 2,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

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IL NEWCASTLE APRE AL RISCATTO CON SCONTO - Il condizionale è però d'obbligo perché da tempo in casa Newcastle stanno ragionando sul futuro del bomber tedesco arrivato in Premier League per una cifra di circa 75 milioni di euro dallo Stoccarda. Era l'estate del 2025 e oggi, un anno e mezzo dopo, l'idea del club inglese è quella di arrivare alla fine della stagione e dirsi già addio definitivamente.

Per questo, secondo Tuttosport, il Newcastle ha già fatto sapere alla Juventus che, sebbene non sia stato pattuito un diritto di riscatto negli accordi estivi, per Woltemade c'è la possibilità di trattare già da ora per una conferma a titolo definitivo. Non un vero e proprio riscatto, ma una compravendita con tanto di sconto a cifre ben più alla portata del club italiano.



I bianconeri valuteranno, e valuteranno non solo come proseguirà la stagione del "Gigante di Brema" (diventato idolo social e meme allo stesso tempo), ma anche come proseguirà la stagione di Spalletti. Solo se i bianconeri rientreranno in Champions League ci sarà margine, senza cedere, per una campagna acquisti importante.