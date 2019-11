Juventus, arriva il Milan: De Ligt verso il recupero, Ronaldo è in dubbio

La Juventus si appresta a sfidare il Milan in campionato: Sarri può recuperare De Ligt, ma non è certa la presenza di Cristiano Ronaldo.

Messa alle spalle la sfida con la Mosca che ha certificato, con due turni di anticipo, l’approdo agli ottavi di finale di , la torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla domenica ci sarà un alla ricerca di quei punti che possano consentirgli di di risalire la classifica.

Per la sfida in programma allo Stadium , Maurizio Sarri potrebbe recuperare Matthijs De Ligt . Come riportato da Tuttosport infatti, le condizioni fisiche del difensore olandese, che ha saltato la gara di Mosca a causa di un problema alla caviglia destra, stanno sensibilmente migliorando e i prossimi giorni diranno se sarà pronto per la gara con i meneghini.

De Ligt è desideroso di riprendersi il suo posto al fianco di Bonucci, ma Sarri non correrà rischi inutili. Con la sosta alle porte, il gioiello bianconero avrebbe tutto il tempo per recuperare con calma in vista della successiva sfida in programma il 23 novembre a Bergamo contro l’ . Lo staff tecnico deciderà quindi senza ansie dopo essersi consultato con il comparto medico, la sensazione è comunque quella che De Ligt potenzialmente possa farcela.

Se contro il Milan si potrebbe quindi rivedere una difesa al completo (ci sarà anche Cuadrado che ha saltato per squalifica la sfida di Champions), qualche dubbio in più c’è sull’attacco. Cristiano Ronaldo infatti è da qualche giorno alle prese con un fastidio al ginocchio che gli sta creando problemi anche all’adduttore.

Qualora il fuoriclasse lusitano non dovesse farcela (contro la Lokomotiv è stato sostituito all’81’), Sarri potrebbe affidarsi a Gonzalo Higuain e Paulo Dybala . I due formano una coppia rodata e in questa stagione hanno già giocato insieme contro e .