Juventus, la data di Villar Perosa: amichevole in famiglia il 14 agosto

Anche quest'anno ci sarà la tradizionale amichevole di Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B. L'appuntamento è per il 14 agosto alle ore 17.

Innovazione sì, ma senza dimenticare la tradizione. Anche quest'anno quindi la non rinuncia all'appuntamento di Villar Perosa, ormai un classico per i tifosi bianconeri da diverso tempo.

L'amichevole in famiglia si giocherà mercoledì 14 agosto alle ore 17 nella località della Val Chisone, diventata famosa per essere la meta scelta dalla famiglia Agnelli per trascorrere un periodo di ferie durante l'estate.

L'anno scorso anche Cristiano Ronaldo ha partecipato per la prima volta all'amichevole di Villar Perosa e furono prese misure di sicurezza speciali.

Ad affrontarsi il prossimo 14 agosto, come sempre a Villar Perosa, saranno la Juventus A contro la Juventus B. Stavolta la più grossa novità però sarà in panchina dove, dopo cinque anni, non siederà più Massimiliano Allegri ed al suo posto ci sarà Maurizio Sarri.

Nell'ultimo appuntamento di Villar Perosa a sbloccare il risultato dopo 7' era stato proprio Cristiano Ronaldo e la Juventus A aveva vinto 5-0 ma, come spesso accade, la partita venne interrotta nel secondo tempo a causa dell'invasione dei tifosi.