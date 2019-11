Juventus, Danilo incorona Sarri: "Mi ricorda Guardiola"

Archiviata la sosta per le Nazionali è nuovamente tempo di con la impegnata sul difficile campo di Bergamo contro l'. Danilo ha presentato la sfida contro i nerazzurri, soffermandosi sull'impatto avuto da Maurizio Sarri nei suoi primi mesi bianconeri.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il giocatore brasiliano ha esaltato la mentalità di Sarri, paragonato a un 'mostro sacro' come Guardiola:

"Lui vuole cambiare la Juventus, ma non è semplice e ci vuole tempo. Sarri vuole proporre un sistema nuovo, in cui schiacciamo gli avversari. Mi ricorda Guardiola. Quando è arrivato al City ci sono voluti due anni prima che la squadra capisse il suo sistema di gioco. Ronaldo? È incredibile, riesce ad essere sempre concentrato al massimo. Quando è in nazionale pensa solo al , poi torna ed è subito pronto per la partita successiva".