Juve, risposta 'social' ai tifosi dell'Inter: "Ooops, we did it again"

Lo scorso anno dopo l'eliminazione dalla Champions League i tifosi dell'Inter avevano preso in giro la Juventus. Ieri sera la vendetta è stata social.

Se è vero che la vendetta è un piatto che va servito freddo, la via social se n'è presa una sui tifosi dell'. Un gioco di sfottò sportivo che ha dato colore alla partita di ieri sera.

Dopo la vittoria di ieri sera il club bianconero ha postato sui propri social un video che ricordava diversi successi ottenuti a San Siro negli ultimi anni, con immagini di Del Piero, Trezeguet, e ovviamente Higuain. Lo slogan era "Ooops, we did it again".

Un riferimento per niente casuale e che va ricercato in uno striscione esposto dai tifosi dell'Inter nella sfida di San Siro dello scorso 27 aprile, dopo l'eliminazione dalla Champions della Juventus per mano dell'.

I fan nerazzurri avevano infatti ricordato ai bianconeri l'ennesima uscita prematura nella massima competizione europea facendo ancora eco alla canzone di Britney Spears intitolata 'Oops, i did it Again'.

"Ooops, you did it again!"

L'ultima parola è stata quella 'social' della Juventus, ma gli sfottò tra nerazzurri e bianconeri proseguiranno...