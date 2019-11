Italia, chance per Tonali con la Bosnia: esordio dal 1'

Sandro Tonali è pronto a scendere in campo dal primo minuto in Bosnia-Italia: sarebbe l'esordio da titolare in maglia azzurra.

La qualificazione già ottenuta consentirà a Roberto Mancini di effettuare più di un esperimento nella formazione dell' che venerdì a Zenica affronterà la , ancora in piena lotta e costretta a vincere per non dire addio ai sogni di gloria con un turno d'anticipo.

Il ct non potrà contare sull'apporto degli infortunati Sensi e Verratti: insieme a Jorginho e Barella, come riportato da 'Tuttosport', dovrebbe esserci Sandro Tonali che, dopo l'esordio assoluto contro il Liechtenstein, è pronto a quello da titolare in azzurro.

Un premio per le prestazioni offerte con la maglia del , in cui si sta rivelando uno dei migliori nonostante i risultati non siano positivi e l'ultimo posto in classifica con soli sette punti dopo dodici giornate.

In difesa Acerbi dovrebbe spuntarla su Romagnoli per affiancare Bonucci, Emerson Palmieri e Florenzi i due terzini. In attacco spazio a Immobile con Chiesa ed El Shaarawy sugli esterni (favoriti su Insigne e Bernardeschi).

Con una vittoria l'Italia potrebbe continuare a coltivare l'ambizioso obiettivo dell'en plein che regalerebbe lo status di testa di serie nel sorteggio del prossimo 30 novembre a Bucarest.