Italia, Mancini duro: Kean e Zaniolo verso l'esclusione per 'punizione'

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Roberto Mancini potrebbe escludere Kean e Zaniolo dai prossimi convocati, dopo i comportamenti all'Europeo U21.

Dopo la seconda giornata di campionato, la si fermerà per la consueta sosta delle nazionali. L' affronterà prima l'Armenia e poi la Finlandia, entrambe le gare valide per le qualificazioni a .

Roberto Mancini in questi giorni sta quindi pensando alla lista dei convocati completa e, come annunciato già qualche mese fa, il commissario tecnico sta pensando di non chiamare per 'punizione' sia Moise Kean che Nicolò Zaniolo.

I due giocatori non avevano tenuto un comportamento adatto nell'ultimo Europeo Under 21 di giugno, costringendo anche di Biagio ad escluderli dall'ultima partita del girone. Mancini gli vorrebbe dare questo riposo forzato per fargli capire lo sbaglio fatto.

Kean tra l'altro non sta ancora trovando molto spazio all' , mentre Zaniolo ha giocato come titolare nella prima partita italiana della di Fonseca.

Intanto, proprio per l'esclusione nell'aria di Kean e anche per l'infortunio di Pavoletti accusato domenica sera, Simone Zaza si candida ad una maglia ritrovata con la Nazionale Italiana, dopo un ottimo avvio di stagione, sia in Serie A che nei preliminari di .