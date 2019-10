Italia-Grecia, match-ball per Euro 2020: dubbio Chiesa-Bernardeschi

L' arriva al momento decisivo del percorso di qualificazione ad , dopo un cammino perfetto effettuato fino ad ora. Sei vittorie in altrettante partite, con un gioco a tratti spettacolare, che dalla Nazionale non si aspettava forse nessuno, dopo il periodo nero degli ultimi anni.

La selezione di Roberto Mancini affronterà questa sera la Grecia , in casa, allo stadio Olimpico di . La Grecia è quasi matematicamente fuori dai discorsi della qualificazione, e per questo giocherà senza niente da perdere. Noi, al contrario, con una vittoria saremmo matematicamente qualificati ad Euro 2020.

Roberto Mancini ha predicato calma e gesso in conferenza stampa, avvertendo gli Azzurri anche del pericolo di affrontare una squadra senza ormai pressioni di classifica.

"Dobbiamo passare lo scoglio della Grecia e non sarà semplice. Ha cambiato allenatore e non sappiamo come giocherà, ma per noi non dovrà cambiare niente: dobbiamo vincere questa partita per noi molto importante".