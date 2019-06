Italia-Bosnia in tv e streaming: dove vederla

Dopo la bella vittoria contro la Grecia, l'Italia cerca il bis contro la temibile Bosnia: info sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La convincente vittoria ottenuta sul campo della Grecia consolida il primato per l' di Mancini, attualmente a punteggio pieno dopo tre giornate di qualificazione per . Il quarto turno vede impegnati gli azzurri contro la , l'avversaria sulla carta più forte nel girone J.

L'Italia ha la ghiotta occasione di dare il 'colpo del ko' al gruppo di qualificazione: gli azzurri arrivano a questo appuntamento con undici goal fatti e zero subiti, una vittoria sarebbe pesantissima nella corsa al primo posto.

L'unico precedente tra le due squadre ha visto la Bosnia vincere in amichevole nel 1996 per 2-1. Un dato curioso accompagna inoltre la Nazionale italiana, che ha pareggiato sempre 1-1 negli ultimi quattro precedenti giocati a .

QUANDO SI GIOCA ITALIA-BOSNIA

La partita tra Italia e Bosnia è fissata per martedì 11 giugno con fischio d'inizio alle 20.45: si gioca all'Allianz Stadium di Torino, casa della .

DOVE VEDERE ITALIA-BOSNIA IN TV E STREAMING

Italia-Bosnia sarà trasmessa in esclusiva in chiaro dalla Rai : gli azzurri andranno in onda su Rai1 con collegamento fissato alle 20.30. La gara sarà visibile anche in gratuito sulla piattaforma RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BOSNIA

Mancini dovrebbe operare qualche cambio soprattutto in attacco dove ci saranno sicuramente Bernardeschi e Insigne mentre l'altra maglia del tridente se la giocano Belottti, Chiesa e Quagliarella col primo favorito. Nel caso in cui venisse confermato l'esterno viola, Bernardeschi giocherebbe come falso 9. In difesa corsa a tre per il ruolo di terzino destro tra Gianluca Mancini, Florenzi e De Sciglio. Tutto confermato a centrocampo, così come in difesa dove ci saranno ancora Bonucci e Chiellini davanti a Sirigu.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; G.Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Vrancic.