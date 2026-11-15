Come vedere Islanda-Lussemburgo con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League C - Game Week 6 16 nov 2026 - 12:00 Laugardalsvoellur

L’Islanda ospita il Lussemburgo al Laugardalsvoellur di Reykjavik nel gruppo 4 della Lega C di UEFA Nations League. La capolista punta a consolidare il primo posto nelle fasi finali della competizione.

La squadra di Arnar Gunnlaugsson è stata la migliore del girone. Nell’ultima partita ha battuto nettamente la Bulgaria per 5-0, una prestazione che ha confermato quanto l’Islanda sia stata superiore alle altre squadre del gruppo per tutta la competizione.

Il Lussemburgo arriva in Islanda in un momento difficile e senza aver raccolto nulla in questa Nations League. La squadra di Jeff Strasser è ultima nel gruppo 4 e ha perso tutte e quattro le partite disputate nella competizione, compreso il 3-0 subito contro l’Islanda nella gara d’andata a settembre.

Nell’ultima uscita gli ospiti hanno perso 1-0 contro l’Estonia, aggravando una serie di risultati deludenti. In questa competizione il Lussemburgo ha subito molti goal e ne ha segnati pochi. Ora lo attende una sfida impegnativa sul campo di un’Islanda in fiducia.

All’Islanda basterà giocare al proprio livello per assicurarsi il primo posto nel girone. Al Lussemburgo serve un risultato per salvare almeno l’orgoglio dopo una Nations League difficile.

Continua a leggere per tutti i dettagli su come vedere Islanda-Lussemburgo in diretta, compresi l’orario d’inizio, il canale TV e le informazioni sulla diretta streaming.

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