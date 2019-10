Inter, Ronaldo il Fenomeno ricorda: "I gemelli Filippini il mio incubo"

Ronaldo il Fenomeno ricorda il suo periodo in Serie A con la maglia dell'Inter e rivela che i gemelli Filippini erano ovunque in campo.

Il Fenomeno Ronaldo è stato uno dei calciatori più immarcabili ad aver calcato i campi della , seminando il panico fra i difensori italiani ogni volta che il pallone finiva tra i piedi del numero 9 dell'. Durante il 'Festival dello Sport' di Trento, però, il brasiliano ha voluto ricordare quali erano gli avversari che gli destavano maggiori preoccupazioni.

"I gemelli Filippini erano il mio incubo. Erano dappertutto, correvano tantissimo, sempre. Andavano a due mila all’ora e sembravano cinque fratelli. Ricordo bene le sfide contro di loro".

Incredibile, ma vero i giocatori che più infastidivano il fenomeno brasiliano sul campo non erano il temibile Montero o grandi difensori italiani come Maldini, Costacurta e Nesta, ma erano i gemelli Antonio ed Emanuele Filippini. Le sfide più dure per lui sono state quelle contro il dei due fratelli Filippini, che con la loro instancabile corsa non lasciavano mai solo il numero 9 nerazzurro.

La carriera calcistica di Ronaldo lo ha portato poi lontano dalla Serie A, insediandosi in dove ha continuato a macinare goal con la maglia del . Il brasiliano è andato in scena nei migliori teatri calcistici europei ed ha affrontato diversi fra i più grandi giocatori della storia del calcio segnando 414 goal in carriera, ma il fiato sul collo dei fratelli Filippini è stato un incubo che lo ha perseguitato come pochi altri.