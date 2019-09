Inter da record: sei vittorie di fila a inizio campionato, come nel 1966

Nel 1966 l'Inter riuscì a vincere sette gare di fila: in caso di vittoria contro la Juventus eguaglierebbe tale record.

Implacabile, per ora inarrestabile. L' di Conte espugna anche il Ferraris ottenendo la sesta vittoria in altrettante gare, presentandosi così al big match contro la , il Derby d' , nella miglior maniera possibile. Con un record in tasta e l'entusiasmo alle stelle.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le sei vittorie ottenute a inizio campionato da parte dell'Inter, eccellente fin qui grazie ad un attacco cinico e una difesa impenetrabile (con un solo goal subito, ovvero quello di Joao Pedro in quel di ) riportano i nerazzurri indietro al 1966.

Alla Grande Inter, insomma, una delle squadre più forti nella storia del calcio italiano e mondiale. Nel 66-67 i nerazzurri non riuscirono a vincere nulla, dopo anni di trionfi sia in Champions che in , ottenendo il secondo posto europeo e italiano, ma partirono ll grandissima.

Furono sette le vittorie consecutive di quell'Inter, capace di battere in successione , Vicenza, , , Lecco, e . La squadra di Conte può raggiungere tale record con la gara più attesa di questo 2019, ovvero quella contro la Juventus, attualmente seconda in classifica.

Più che il record da raggiungere, comunque importante considerando il morale e le maggiori possibilità di vincere in Italia dopo tempo immemore, per tifosi, società e giocatori sarerebbe essenziale battere la Juventus per innalzarsi ad assoluta favorita del torneo: in caso di successo sette su sette, e +4 sui bianconeri di Sarri.

Tante possibilità e ancora qualche giorno prima della verità: sarà il campo, come sempre, a parlare.