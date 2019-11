Inter, nuovo stop per Sensi: salta anche il Verona

Stefano Sensi, appena rientrato dopo quasi un mese, salterà anche Inter-Verona. Aveva giocato nei minuti finali contro il Dortmund.

L'emergenza infortuni dell' di Antonio Conte non si ferma. Dopo l'infortunio di Politano, rimediato martedì sera contro il , i nerazzurri dovranno fare a meno anche di Stefano Sensi.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', il centrocampista ex salterà Inter- e non sarà nemmeno nell'elenco dei convocati per la gara di San Siro.

Sensi sarà sottoposto a ulteriori controlli probabilmente legati al problema muscolare che lo aveva costretto a fermarsi durante Inter- . È rientrato col Dortmund, per giocare 20 minuti nel finale.

Già nella conferenza stampa odierna Antonio Conte aveva accennato allo stato fisico di Sensi facendo capire che non fosse al meglio. La speranza sarebbe quella di recuperarlo totalmente nella pausa.

Al suo posto sarà impiegato probabilmente ancora Vecino, titolare già nella sfida del Westfalenstadion, insieme a Brozovic e Barella.