Inter-Lecce, Conte torna in Serie A: subito Lukaku e Lautaro dal 1'

Antonio Conte torna in Serie A, cinque anni dopo l'addio alla Juventus. La sua Inter debutterà a San Siro contro il Lecce, affidandosi a Lukaku.

Dopo le nove partite di giocate tra sabato e domenica, oggi il programma della prima giornata viene chiuso dall' di Antonio Conte. La "nuova" squadra nerazzurra affronterà il , che torna quest'anno nella massima serie italiana, dopo il doppio salto dalla Serie C.

Segui Inter-Lecce in diretta streaming su DAZN

Sulla carta è una partita proibitiva per la squadra di Fabio Liverani, ma le prime giornate di campionato sono sempre una sorpresa, come indica ad esempio la sconfitta del contro l' di domenica pomeriggio.

Una cosa è certa: c'è grande entusiasmo e curiosità dietro Antonio Conte e dietro il suo progetto con l'Inter. C'è anche attesa per capire come il pubblico di fede nerazzurra accoglierà per la prima volta a San Siro un 'vecchio nemico' come il tecnico pugliese.

Di sicuro sappiamo che, al netto di sorprese dell'ultima ora, Conte si affiderà già a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il tandem offensivo che pare poter essere la coppia titolare per tutta la stagione, in attesa magari di una mina vagante come Alexis Sanchez.

Mancherà ancora Godin in difesa, con D'Ambrosio schierato come terzo di destra nel reparto difensivo. Asamoah e Candreva giocheranno a tutta fascia, mentre Vecino è favorito su Barella.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Lecce parte da alcuni punti fermi della scorsa stagione ma anche dai nuovi acquisti come Lapadula, Rossettini e Rispoli. Falco e Mancosu dovrebbero completare il pacchetto offensivo, con la guida in regia di Tachtsidis a centrocampo.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; R. Lukaku, Martinez.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, Falco.