Inter, l'ex presidente Thohir diventa ministro in Indonesia

Erick Thohir, ex proprietario e presidente dell'Inter, diventa ministro del governo Widodo. Si occuperà di finanza, business ed economia.

Nuova avventura per Erick Thohir. L'ex proprietario e presidente dell' infatti è stato nominato ministro in Indonesia dove si è appena insediato il governo di Joko Widodo.

Thohir, magnate industriale molto stimato nel suo Paese, coordinerà gli affari economici dell'Indonesia e dunque si occuperà di finanza, businnes ed economia in genere.

Nel 2013 Thohir aveva acquistato l'Inter da Massimo Moratti, ma dopo soli tre anni ha deciso di cedere le quote di maggioranza alla famiglia Zhang prima di disimpegnarsi definitivamente negli ultimi mesi.

Thohir è un imprenditore molto attivo nel campo dell'editoria e della televisione con una grande passione per lo sport, in particolare per il basket ma anche per il calcio, tanto che fino al 2018 è stato socio di maggioranza pure del in . Ora però per lui inizia una nuova vita.