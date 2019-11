Inter, 31 punti nelle prime 12 giornate: è record per i nerazzurri

Da quando si calcolano i tre punti a vittoria, l'Inter nelle prime 12 giornate di campionato non aveva mai fatto meglio di così.

Dopo la sconfitta di che, per stessa ammissione di Conte, brucia ancora ad Appiano Gentile, l' ha trovato oggi una vittoria fondamentale in campionato contro il .

Si tratta di una vittoria importante per la classifica (la squadra nerazzurra si porta in cima alla classifica e mette pressione alla ). Ma questi tre punti hanno anche una notevole valenza storica, come ci informa Opta.

L’Inter ha infatti conquistato 31 punti nelle prime 12 giornate di questo campionato: si tratta di un record per i nerazzurri nell’era dei tre punti a vittoria, dopo 12 partite. Antonio Conte è quindi già entrato nella storia e nelle statistiche del club.

Ma non è questo l'unico primato raggiunto questo pomeriggio dalla squadra di Conte.

L'Inter ha trovato il goal in tutte le prime 12 partite di un singolo campionato di , solamente per la seconda volta nella sua storia dopo la stagione 1997/98 (sotto la guida di Luigi Simoni, con un certo Ronaldo in rosa).

Ed infine, un dato meno rilevante ma sicuramente molto significativo: l’Inter ha effettuato 17 tiri nel primo tempo di questo incontro: nessuna squadra ha concluso di più nel corso della prima frazione di gioco nei top-5 campionati europei 2019/20.