Il Sassuolo vince la Viareggio Cup 2023: battuto il Torino 2-1 in finale

I neroverdi si aggiudicano per il secondo anno di fila il Torneo di Viareggio e si confermano campioni: Corradini e Baldari stendono il Torino.

Il Sassuolo si conferma campione alla Viareggio Cup. La formazione emiliana si è aggiudicata l’edizione 2023 bissando il successo arrivato nella passata edizione.

Questa volta la squadra neroverdi ha battuto il Torino in finale col risultato di 2-1 grazie alle reti di Corradini al 22’ e Baleari al 74’, con in mezzo il momentaneo pari di Capac al 27’.

Il Sassuolo porta a casa per la terza volta la Coppa Carnevale, mentre il Torino manca l’assalto alla sua settima vittoria nel celeberrimo torneo giovanile. I granata cedono solamente nell’ultimo atto e restano a quota 6 in bacheca, l’ultima nel ’98 con Claudio Sala in panchina e Pellissier in attacco.

A sbloccare il risultato è Corradini, che approfitta di uno scontro tra Servalli e Makadji e di testa firma l’1-0. La risposta del Torino è immediata: il tiro di Corona dopo la serpentina mette in difficoltà Theiner, che respinge corto. Capac è il più lesto di tutti e firma il tap in vincente. Nella ripresa è Baleari a decidere l’incontro e regalare la Viareggio Cup al Sassuolo con la rete del 2-1 realizzata dall’altezza dell’area piccola.

Il Sassuolo continua a mantenere il 100% di successi nelle finali disputate, dopo le due (2017 e 2022) vinte ai calci di rigore. Il Torino, invece, subisce la quarta sconfitta nella sua decima finale a Viareggio.

Quello tra le due squadre era un inedito nella Coppa Carnevale, ma solo se si parla di finali: nell’edizione numero 69, nel 2017, neroverdi e granata si affrontarono in semifinale e pure in quel caso ad aggiudicarsi il match furono gli emiliani, al termine della lotteria dei calci di rigore.