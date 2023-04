Il presidente dello Sparta Praga nello spogliatoio dell'arbitro all'intervallo: chieste spiegazioni su due episodi

Il referto dell’arbitro a fine gara ha rivelato che il numero uno del club ceco, Daniel Kretinsky, ha chiesto spiegazioni su due situazioni di gioco.

Un fuori programma del tutto inaspettato ha caratterizzato la sfida tra Sparta Praga e Zbrojovka Brno, valida per la 25ª giornata del campionato ceco e disputata domenica 2 aprile.

Il referto dell’arbitro Marek Radina al termine della gara ha rivelato che nel corso dell’intervallo il presidente dello Sparta, Daniel Kretinsky, si è diretto all’interno dello spogliatoio del direttore di gara per chiedere spiegazioni in merito a due situazioni di gioco accaduto nella prima frazione di gara.

Gli episodi incriminati sono il goal assegnato allo Zbrojovka Brno nonostante una posizione al limite del fuorigioco di Jakub Reznicek, autore del momentaneo 1-0, e la rete annullata a Cvancara per un presunto fallo di mano, non realmente comprovato dalle immagini.

Intervistato al termine dell’incontro, l’arbitro ha spiegato ai microfoni di O2 TV:

“L’assistente Kriz ha visto il tocco con la mano direttamente sul terreno di gioco. La palla gli è rimbalzata sulla mano e quindi il goal non è stato convalidato. E nessun filmato ha dimostrato che era fallo di mano”.

Stessa cosa per quanto riguarda la rete di Reznicek, con le istruzioni che indicano ai guardalinee di lasciar giocare in caso di posizione dubbia. Poi il VAR non ha ravvisato una posizione irregolare attraverso l’ausilio del video.

Una situazione simile a quella del 3-1 segnato dallo Sparta con Wiesner su servizio di Krejci.

Per la cronaca, lo Sparta è riuscito a portare a casa i tre punti e ha conquistata l’ottava vittoria di fila in campionato. I granata sono in testa al campionato a pari punti con lo Slavia e si giocano il titolo con i rivali storici dopo un’attesa lunga ben 9 anni, ovvero dal 2014.

Il comportamento di Kretinsky verrà giudicato dalla Commissione disciplinare, che potrebbe sanzionare lo Sparta Praga e il suo presidente.

Nel campionato ceco c’è un precedente con Miroslav Pelta che nell’agosto 2021, da presidente dello Jablonec, entrò nello spogliatoio dell’arbitro in occasione della sfida con lo Jablonec e fu sanzionato con una multa di 100mila corone ceche.

Kretinsky ora rischia un’inibizione fino a tre mesi, l’obbligo di svolgere attività benefiche attraverso il calcio e una multa fino a 50mila corone.