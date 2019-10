Icardi e le sue ambizioni: "Voglio vincere con il PSG"

Mauro Icardi ha raccontato del suo presente al PSG e del suo ambientamento nella sua nuova squadra: "Obiettivo fare goal. Cavani? Concorrenza sana".

Mauro Icardi si prende il . Dopo 2 goal in 4 partite, il classe 1993 vuole segnare ancora e conquistarsi non solo la riconferma, ma anche la titolarità.

L'argentino è appena arrivato in , ma il dibattito sul suo futuro impazza: il PSG ha un diritto di riscatto di 70 milioni da poter esercitare a fine anno. Icardi non ci pensa, anzi si concentra sulla voglia di vincere un trofeo che in carriera ancora gli manca.

"Il mio obiettivo è quello di dare il meglio per la maglia del PSG. Alla fine del campionato vedremo cosa succede. È ancora troppo presto per dire qualcosa. Voglio godermi questa stagione, segnare e vincere con il PSG".

Il classe 1993 ha anche parlato della pressione mediatica che ha addosso in rispetto a quella che aveva in con la maglia dell' .

"Sono abituato alla pressione, in e in Italia. Quando si vince, tutto va sempre bene. In Italia, è stato creato un circolo vizioso con parte della stampa e si è finito per parlare troppo di tutto ciò che mi riguardava. Questo non è il caso di Parigi".

"Tuchel mi chiede di fare goal. Il mio ruolo è lo stesso di quello che avevo all'Inter: segnare. Spero solo di continuare il mio trend negli ultimi anni ed essere decisivo in partite importanti. La concorrenza con Cavani è sana e positiva"

Non cambia l'obiettivo: fare goal. Anche con la concorrenza di Edinson Cavani, il quale è pronto al rientro in campo dopo un periodo ai box per infortunio.