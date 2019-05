Hoeness consiglia Boateng: "Lasci il Bayern, ha bisogno di una nuova sfida"

Il presidente del Bayern Monaco considera chiusa l'esperienza di Jerome Boateng in Baviera: "Negli ultimi tempi è sembrato fuori posto".

L'avventura di Jerome Boateng al è davvero ai titoli di coda. Questa almeno è l'idea, chiarissima, di Uli Hoeness.

Il presidente del club bavarese, intervistato da 'Sky', ha infatti rivelato che considera finita l'esperienza di Boateng al .

"Come amico gli consiglierei di lasciare il Bayern, ha bisogno di una nuova sfida".

Hoeness insomma non ha dubbi riguardo al futuro di Boateng e sottolinea come gli ultimi mesi del difensore al Bayern non siano stati felicissimi.

"Di recente è sembrato fuori posto".

Boateng d'altronde ha ormai da tempo perso il posto da titolare accanto a Hummels, che ora viene affiancato da Sule.

Il difensore, 31 anni a settembre, milita nel Bayern Monaco dal 2011 quando venne acquistato dal . Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche alla ma l'unica certezza ad oggi sembra che l'avventura in è finita.