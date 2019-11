Higuain esulta: "In difesa la Juventus ha fatto una prova della Madonna"

Decisivo nel successo in rimonta della Juventus, Higuain ha esaltato tutta la squadra per i fondamentali tre punti di Bergamo.

Doppietta da rapace, alla Higuain. Una grande prova per l'argentino nel match contro l', autore di una doppietta nel momento decisivo. Non un match esaltante a tutto tondo per l'ex , riuscito però ad essere al momento giusto e al posto giusto in area per ribaltare il risultato ed espugnare Bergamo.

Terzo e quarto goal per Higuain in questa , per un totale di 300 tondi a livello di club. Al termine della gara contro l'Atalanta, il Pipita ha però esaltato tutta la , sopratutto per quanto fatto in difesa. Perchè ok i suoi centri e quello del connazionale Dybala, ma lui ci tiene a mettere il punto su altro.

A Sky Sport, Higuain ha descritto la prestazione in maniera particolare:

"In difesa la squadra ha fatto una prova dell Madonna... Anche chi era fuori spingeva, c'è stata una grande prova di maturità".

Il successo della Juventus conferma i bianconeri come unica squadra imbattuta dei grandi tornei europei alla pari del . Un primo tempo deludente, che ha portato Gosens a trovare il vantaggio e Barrow a sbagliare un penalty probabilmente decisivo in caso di realizzazione positiva.

Invece 3-1 per la Juventus e primo posto ancora sulle spalle di Sarri:

"Sapevamo che la gara era complicatissima, l'Atalanta in casa vafortissimo. Sono tre punti importantissimi per lo Scudetto".

Prossimo impegno per la Juventus, quello di Champions. Già qualificata alla fase ad eliminazione diretta, allo Stadium sfiderà l' per il primo posto nel girone. Ai bianconeri basterà un pareggio (per 0-0 o 1-1) per essere sicuri di chiudere il gruppo come capolista.